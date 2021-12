3 truques para fazer a tecnologia trabalhar para você e não o contrário

Aprenda a ‘bloquear’ – com bloqueio de aplicativos, bloqueio de ruído e bloqueio de tempo para você

Uma raça alienígena visitando nosso planeta pode concluir que adoramos nossos telefones. Parece que os tratamos com grande reverência. Estamos constantemente olhando para eles. Se houver uma espera maior do que, digamos, 45 segundos, pegamos nossos telefones e os verificamos com amor. Se os alienígenas não tivessem o conceito de ‘adoração’, então sua próxima – bastante razoável – conclusão poderia ser que somos escravos de nossos telefones. E essa conclusão não está muito longe da verdade para muitas pessoas. A tecnologia deve funcionar para você – você não deve trabalhar para isso. Mas nossa tecnologia sempre presente está afetando negativamente milhões de vidas.

Inúmeras horas de trabalho humano e produtividade estão sendo desperdiçadas e, ao mesmo tempo, a pressão de estar conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana, está na verdade nos tornando menos conectados à medida que recuamos para nossos dispositivos em vez de perder tempo realmente fazendo real coisas com real pessoas. Pesquisas mostram que cerca de um terço das pessoas – e realmente poderia ser muito mais – descobrem que ser capaz de “desconectar” após o trabalho é um desafio muito significativo. –Mas não é impossível. Você não precisa ser um escravo da tecnologia. Aqui estão três ótimas maneiras de ajudar a reverter essa dinâmica mestre-escravo.

1: Escolha o que você quer ver e quando quer ver. Milhões de pessoas em todo o mundo estão descobrindo os benefícios dos chamados ‘aplicativos de bloqueio’. Este é um aplicativo que, depois de baixado e instalado, é sincronizado em todos os seus dispositivos e permite que você configure parâmetros para o uso da Internet – uma ótima ferramenta que pode começar a treiná-lo para manter o foco no trabalho. Você pode bloquear o e-mail por um período de silêncio, ou você pode bloquear a mídia social durante os horários em que deveria estar trabalhando ou estudando, ou você pode bloquear toda a web se for necessário.

Essa tecnologia de bloqueio visa ajudá-lo a reforçar suas aspirações e escolhas. Muitas pessoas dizem a si mesmas: “Ok, não vou checar o site de minha equipe porque tenho coisas para fazer!” Mas então vem o pensamento … “Bem, talvez eu apenas dê uma espiada … só por um segundo! ” Em pouco tempo, você olha para cima e uma hora e meia se passa – tempo em que você nunca vai se recuperar por qualquer quantia de dinheiro. Aplicativos de bloqueio são um obstáculo a ser superado.

Você teria que voltar a todas as suas configurações e desbloquear coisas particulares e, embora seja possível fazer isso, já que todas as escolhas dependem de você, ter essa ‘parede’ para escalar é o que a maioria dos psicólogos explicaria como um “empurrãozinho. ” Tal cutucada é pressão suficiente para convencer seu cérebro de que não vale a pena quebrar um compromisso assumido anteriormente … o resultado de baixar um aplicativo de bloqueio pode ser o desenvolvimento de um pouco de ‘disciplina digital’ que pode se traduzir em novos hábitos.

Dois: Outra grande maneira de fazer a tecnologia funcionar a seu favor é levar a ideia do aplicativo de bloqueio um passo adiante, lembrando-se de deixar de lado alguns completamente bloqueado hora todos os dias durante a qual você, de preferência, faça algum exercício. Isso significa que, se você tem um programa de exercícios de meia hora, provavelmente é melhor não assistir TV ao mesmo tempo. Ou, se você for dar um passeio a pé ou de bicicleta, continue ouvindo alguma música ou talvez um podcast. Fique longe das telas um pouco todos os dias, como forma de reforçar que VOCÊ está no controle … e também para dar uma pausa para seus olhos! Pense no que você passa todos os dias por seus pobres olhos! Eles precisam descansar.

Três: E, finalmente, isso pode parecer um pouco trivial, mas invista em um bom par de fones de ouvido. Estamos falando de fones de ouvido de alta qualidade com cancelamento de ruído. Se você preferir o tipo intra-auricular, tudo bem; outros preferem os grandes que cobrem as orelhas, como os regalos. Eles devem ser preferencialmente sem fio e, conforme observado, com cancelamento de ruído. Muitas vezes, você nem vai usar esses fones de ouvido para tocar música ou outros sons … mas simplesmente como uma forma de proporcionar um pouco de paz e sossego do barulho do trânsito ou de entes queridos que voltam do trabalho ou da escola. E, claro, quando desejar, você sempre pode tocar uma música relaxante em um volume baixo de fundo, se isso se adequar ao seu estilo de trabalho. Mas a questão é ser capaz de ter um grau razoável de silêncio quando você precisar.

Você deve ter notado que todas as três sugestões envolvem algum tipo de bloqueio. Um aplicativo de bloqueio para bloquear sites quando você quiser, um período de tempo bloqueado de telas e bloqueando seus ouvidos de ruídos. É mais fácil falar do que fazer, mas depois de adquirir o hábito de bloquear, você rapidamente deve ser capaz de reafirmar algum controle sobre sua vida e começar a se tornar o parceiro dominante na relação trabalhador de tecnologia. Lembre-se de pessoas, faça funcionar … trabalhar para você!