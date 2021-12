4 maneiras rápidas de corrigir o código de erro Netflix NW-3-6 (2022)

O código de erro Netflix NW-3-6 é o erro mais comum enfrentado por muitos usuários. Geralmente, esse erro ocorre quando a configuração da rede bloqueia o acesso do dispositivo ao aplicativo Netflix.

O que causa o código de erro NW-3-6 da Netflix?

Não há uma causa específica identificada para esse erro. No entanto, muitos outros fatores podem causar esse erro. Verifique os seguintes fatores:

Problemas de configuração

Este erro pode ocorrer se o problema de configuração for com seu ISP local ou o dispositivo que pode ser interrompido ao se conectar ao Netflix.

Problemas de conexão com a Internet

O código de erro NW-3-6 também pode ocorrer se houver um problema de conectividade com sua rede de Internet.

Agora, vamos verificar como corrigir o erro Netflix Error NW-3-6.

Resolva o erro seguindo os métodos fornecidos.

Método 1: verifique sua conexão com a Internet

Se estiver recebendo o erro NW-3-6, verifique se a conexão com a Internet está correta. Se a sua Internet não for adequada, você também pode receber esse erro na sua conta Netflix. Você pode conectar um dispositivo ao roteador com a ajuda do cabo Ethernet. Siga as etapas para conectar o dispositivo ao roteador:

Primeiro, desligue o dispositivo no qual você faz stream do Netflix

Agora, conecte o dispositivo ao modem com cabo Ethernet

Depois de conectar, ligue o dispositivo de streaming e tente transmitir o Netflix novamente.

Método 2: Reinicie sua Internet

Às vezes, devido ao seu modem também pode ter um problema de internet, por isso vai mostrar esse erro. Resolva esse problema reiniciando a Internet por meio do roteador.

Siga as etapas para reiniciar a internet:

Primeiro, desconecte o roteador da fonte de alimentação

Aguarde alguns minutos, cerca de 4 a 5 minutos

Novamente o plugin de volta ao roteador

Agora inicie o seu dispositivo se ele está transmitindo ou não.

Método 3: defina o endereço IP como estático para Smart TV

Se a conexão com a Internet não estiver estável entre o modem ou um roteador, seu dispositivo pode receber o erro Netflix NW-3-6. Portanto, tente redefinir o endereço IP para estático e resolver o erro.

Siga as etapas fornecidas e resolva o erro:

Primeiro, vá para CONFIGURAÇÕES

Em seguida, vá para NETWORK e depois NETWORK STATUS

Salve a foto do “ Endereço de IP “,“ Subent ”E Gateway

“,“ ”E Gateway Voltar para REDE

Toque em “ Definir rede no manual “

“ Insira as informações que são copiadas ou tiradas

Método 4: atualizar o hardware

Se o seu dispositivo ficar LIGADO por muito tempo, você também pode receber este erro. Portanto, desligue o dispositivo por alguns minutos e ligue-o novamente. Atualizar seu dispositivo pode limpar a memória.

Verifique se o seu sinal WiFi é forte ou não. Se for forte e você estiver obtendo o erro, use a porta LAN no dispositivo.

Se você tiver um cabo Ethernet, tente usá-lo. Se o erro persistir, tente outra porta LAN ou WiFi. Se você fizer isso e o erro for resolvido, você está tendo um problema com a porta Ethernet entre o roteador e o dispositivo.

Pensamentos finais

Então, siga o dado acima etapas para resolver o erro Netflix NW-3-6. Experimente esses métodos e resolva o erro rapidamente. Se você não conseguir resolver o erro com esses métodos fornecidos, entre em contato com a equipe de suporte ao cliente e obtenha a solução para resolver o erro.