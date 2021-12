4 pontos importantes sobre a escravidão no Brasil

A escravidão começou no Brasil no século XVI. Em 1535, a primeira embarcação com escravos chegou em Salvador, na Bahia.

Ela durou pouco mais de três séculos no território brasileiro, e só chegou ao fim no ano de 1888, por meio da Lei Áurea.

Todavia, é importante frisar que os primeiros escravos da colônia foram os índios. Posteriormente, com a chegada dos navios negreiros a escravidão do povo africano ganha força no Brasil.

A escravidão no território brasileiro é tema recorrente nos vestibulares e no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Por isso, selecionamos quatro pontos importantes sobre o tema, acompanhe.

Como funcionava o tráfico negreiro

O tráfico negreiro era uma prática desumana, onde os negros vinham do continente africano obrigados nos porões de navios. Além disso, historiadores relatam que em espaços pequenos de 1,60 tinham quase 10 escravos.

Por conta dessas condições, os escravos vinham encaixados uns nos outros, em situações de pura crueldade. Muitos deles acabavam morrendo dentro das embarcações.

Por fim, estima-se que mais de 3 milhões de negros foram escravizados nesses três séculos de escravismo no Brasil.

Quilombos

Os quilombos eram locais dominados por escravos que haviam fugido de troncos e senzalas. Grande parte deles ficavam nos interiores de matas para se esconderem.

O principal e mais conhecido foi o “Quilombo dos Palmares” em Pernambuco, sendo liderado por Zumbi dos Palmares.

Zumbi, tornou-se símbolo da resistência negra. Além disso, comemora-se no dia 20 de novembro o dia da Consciência Negra, a data foi escolhida por causa da data da morte do líder de Palmares.

Justificativa religiosa sobre a escravidão

A Igreja tentava justificar a escravidão afirmando que os negros traziam muitos pecados do seu continente. Sendo assim, a punição era a única forma para serem “purificados”.

Todavia, a Igreja não considerava uma boa ideia a escravidão dos índios. Ela afirmava que os indígenas eram puros pois viviam em um paraíso terrestre.

Além disso, tratava-se de seres humanos inocentes, sendo passíveis de catequização.

Interesses da Inglaterra para o fim da escravidão

A Inglaterra buscava expandir o mercado consumidor das suas mercadorias industrializadas. E para isso acontecer, o fim da escravidão era um ponto chave.

Afinal, com a economia que os donos de escravos fariam com o fim da compra de negros, eles poderiam voltar seus gastos para produtos industrializados vindos das terras inglesas.

