5 Correções rápidas não conseguem desinstalar o Google Chrome no Windows 11

Você não consegue desinstalar o Google Chrome no Windows 11? Existem várias razões pelas quais isso pode acontecer. Você não pode desinstalar o Google Chrome no Windows 11 se ele ainda estiver executando algum processo em segundo plano. As extensões do Google Chrome também podem impedir que você desinstale o Google Chrome. Não há nada para se preocupar se você não conseguir desinstalar o Google Chrome no Windows 11.

Correção: Não consigo desinstalar o Google Chrome Windows 11

Este artigo irá discutir alguns métodos para corrigir o ‘não consigo desinstalar o Google Chrome‘erro no Windows 11.

Fechar todos os processos do Chrome

Se você não conseguir desinstalar o Chrome e receber o erro ‘não é possível desinstalar o Google Chrome’ no Windows 11, provavelmente é porque alguns processos em segundo plano no Chrome estão impedindo você de desinstalá-lo. Portanto, para desinstalar o Chrome, você primeiro terá que encerrar todos os processos em segundo plano do Google Chrome e, em seguida, desinstalá-lo. Abaixo estão as etapas que você pode seguir para fechar todos os processos em segundo plano pelo Chrome.

pressione Ctrl + Shift + Esc combinação de teclas para abrir Gerenciador de tarefas no seu PC.

Vá para o processos guia no Gerenciador de tarefas. Aqui, você terá que pesquisar manualmente todos os processos que o Google Chrome está executando em segundo plano.

Selecione os processos pelo Google Chrome e clique em finalizar tarefa. Você terá que fazer isso manualmente para todos os processos do Google Chrome.

Depois de encerrar todos os processos em segundo plano do Chrome, você terá que desinstalá-lo.

Vá para o painel de controle.

Agora clique no programas seção, e então em desinstalar um programa.

Agora você verá todos os programas instalados no PC. Selecione Google Chrome e então clique em Desinstalar.

Impedir que o Chrome inicie qualquer processo em segundo plano

O método acima provavelmente deve corrigir o problema para você, e você não deve mais enfrentar o erro de desinstalação do Google Chrome no Windows 11. No entanto, se ainda enfrentar o problema, você pode impedir o Chrome de iniciar qualquer processo. Quando você ativa esta configuração, o Chrome só executa o processo em segundo plano quando você o abre. Assim que você fechar o Chrome, todos os processos em segundo plano que ele estava executando também serão fechados.

Abra o Google Chrome no seu PC. No Google Chrome, clique em três elipses para abrir o menu.

Clique no definições no menu. Role para baixo até a parte inferior das configurações e clique no avançado opção.

Debaixo de sistema seção no avançado, você encontrará continue executando aplicativos em segundo plano quando o Google Chrome for fechado. Desmarque / desative esta opção.

Depois de desativar esta opção, feche o navegador Chrome e tente desinstalá-lo novamente.

Agora você deve conseguir desinstalar o Chrome sem enfrentar nenhum problema. No entanto, se ainda encontrar o erro ‘não é possível desinstalar o Google Chrome’, você pode passar para o próximo método.

Desinstalar extensão de terceiros

Se ainda não conseguir desinstalar o Google Chrome do seu navegador, você pode tentar desinstalar qualquer extensão de terceiros instalada no seu PC. Para desinstalar a extensão de terceiros, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Google Chrome e abra o menu clicando nas três reticências no canto superior direito.

Clique em mais ferramentas no menu e clique em extensões.

A partir daqui, você pode remover todas as extensões de terceiros instaladas em seu navegador.

Depois de remover extensões de terceiros do seu PC, tente desinstalar o aplicativo.

Use o desinstalador de terceiros

Se algum dos métodos acima não funcionou para você e ainda não consegue desinstalar o Google Chrome no Windows 11, a última opção seria usar um desinstalador de terceiros. O desinstalador de terceiros pode ser útil quando o desinstalador do Windows não consegue desinstalar o software. Você pode usar esses aplicativos para desinstalar aplicativos como o Google Chrome, se não puder desinstalá-lo com o desinstalador do Windows.

Você pode preferir usar IObit Uninstaller ou Revo Uninstaller para desinstalar o Google Chrome. Você terá que baixar qualquer um dos desinstaladores primeiro e, em seguida, instalá-lo no seu PC. Ao executar o software, você poderá desinstalar o aplicativo que deseja. Selecione Google Chrome e desinstale-o.

Palavras Finais

Se você encontrar o ‘Não consigo desinstalar o Google Chrome‘sempre que tentar desinstalar o Google Chrome, este artigo irá ajudá-lo a resolvê-lo. Você pode seguir os métodos de solução de problemas mencionados neste artigo e o problema será resolvido.