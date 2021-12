5 Dicas para quem pensa em escrever e publicar um livro 

Muitas pessoas pensam em escrever e publicar um livro. No entanto, acabam esbarrando em diversas dúvidas que surgem ao longo dessa jornada.

Para quem não sabe por onde começar, Ricardo Almeida, autor e CEO do Clube de Autores, plataforma de autopublicação da América Latina, separou algumas dicas sobre como escrever e publicar uma obra. Confira:

Como começar

Na prática, basta ter uma história para compartilhar.

“Claro que há uma série de questões importantes como a construção de personagens, a estruturação do enredo e tudo mais – mas tudo isso é secundário em relação à existência concreta de uma história. E isso realmente é simples, até porque é a nossa capacidade (e vontade) em compartilhar conhecimento que nos diferencia de outros seres vivos”, explica o especialista.

Não se preocupe com o tempo de criação

Há escritores que levam poucos dias para escrever suas histórias; outros, por sua vez, levam anos. Cada um tem seu ritmo e o recomendado é que sigam na velocidade em que cada um se sinta confortável;

O que fazer depois de escrever

Uma vez escrito, no entanto, há uma série de etapas que recomendamos seguir para que a obra literária seja efetivamente finalizada e pronta para a publicação. São elas:

Leitura crítica;

Revisão ortográfica;

Diagramação e um bom desenvolvimento de capa.

Após seguir essas dicas e ter sua obra pronta é hora de pensar em publicá-la. Entenda agora como pode seguir.

Editora tradicional

Você pode optar pela editora tradicional, mas saiba que pode ser o caminho mais difícil para um autor que está começando.

Apesar delas arcarem com todos os custos da publicação e entregarem ao autor todos os serviços, possuem um processo de seleção bem rigoroso e costumam investir apenas em livros de autores já conhecidos, pois oferecem riscos menores para seus negócios.

Autopublicação ou publicação independente

Além de dar total autonomia ao escritor de sua obra, é uma maneira bem mais simples e acessível a qualquer um além de evitar a necessidade de investimentos financeiros.

No Clube de Autores, por exemplo, o site funciona de maneira bem intuitiva e todo o processo é feito rapidamente.

É o próprio autor quem define cada característica do seu livro, determina quanto quer ganhar de direitos autorais e decide se quer ou não distribuir sua obra, física e digital, pelos maiores e-commerces do mundo. Além de ser possível acompanhar suas vendas com total transparência.

Não é à toa que, com tantas vantagens, esse modelo tem crescido tanto no mundo. Só no Clube de Autores, 27% de todos os livros publicados no Brasil passam pela plataforma. Nos últimos meses foram registrados cerca de 60 novos livros por dia.

“Um volume que deixa claro que a literatura independente não é apenas mais uma opção: é a única opção viável e prática para os novos autores”, finaliza o CEO.

