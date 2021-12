Terremotos – desastres naturais da mãe natureza que sacodem a superfície da Terra sempre que pedaços fraturados de sua camada externa, conhecidos como placas tectônicas, deslizam contra, sobre ou sob a outra – nos lembram que vivemos em um planeta dinâmico.

Especialistas estimam que cerca de 20.000 tremores sacodem o globo a cada ano. Mas, apesar de sua ocorrência bastante frequente, os terremotos não são nada desprezíveis. Veja 5 fatos diferentes sobre os terremotos

Terremotos podem se mover em câmera lenta

Nem todos os terremotos são explosões violentas de destruição que começam e param em poucos segundos. Terremotos lentos, ou eventos de “deslizamento lento”, como são chamados, liberam quantidades tão minúsculas de energia sísmica reprimida por vez, que seus terremotos duram de vários dias a várias semanas.

Terremotos em câmera lenta permanecem um mistério, mas os cientistas acreditam que seu movimento moderado e prolongado pode estar relacionado à miríade de tipos de rochas encontrados em suas zonas de falha (as regiões da crosta terrestre onde as placas tectônicas se encontram).



A presença de rochas pastosas e fracas ao lado de rochas rígidas e fortes pode explicar por que algumas partes das zonas de falha de deslizamento lento estão perto de falhar (isso causaria um terremoto típico), enquanto outras partes agem para resistir à falha (isso causaria aderência) .

A “instabilidade” do terremoto não é medida pela escala Richter

É um equívoco comum que a escala Richter mede a força geral de um terremoto. Na realidade, a escala Richter mede apenas a magnitude, ou tamanho físico, de um terremoto. A intensidade de um terremoto, ou “tremor”, é na verdade medida por uma escala menos conhecida chamada Escala de Intensidade de Mercalli Modificada.

Ao contrário da magnitude, que é expressa em números inteiros e frações decimais que variam de 1,0 a 9,9, as intensidades dos terremotos são expressas em algarismos romanos que variam de I a X (um a dez).

A magnitude do terremoto não é medida mais pela escala Richter

Por falar na escala Richter, você sabia que ela não é mais usada para medir a magnitude de terremotos? Os sismólogos de hoje preferem a Escala de Magnitude do Momento (MMS) porque ela estima com mais precisão as magnitudes dos terremotos globais.

(A escala de Richter funciona bem para calcular terremotos na Califórnia, onde ele desenvolveu o conceito, mas subestima o tamanho e a energia emitida por terremotos globais cujas ondas sísmicas podem viajar em frequências mais baixas ou mais profundas na crosta terrestre.)

Terremotos podem gerar relâmpagos

Em raras ocasiões, fenômenos luminosos, incluindo bolas de luz, serpentinas e brilhos constantes, foram associados a terremotos.

De acordo com relatos de testemunhas oculares, essas chamadas luzes do terremoto – como os flashes de luz azul capturados na câmera durante o terremoto de magnitude 8,0 que atingiu o Peru em 15 de agosto de 2007 – aparecem pouco antes da ruptura da falha e também durante o período de tremores. As luzes do terremoto permanecem um mistério para os cientistas, embora eles continuem a explorar suas causas.

Podem arrancar plantações

Após o terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o Nepal em abril de 2015, os cientistas que examinaram os danos do terremoto observaram alqueires de cenouras espalhadas ao longo do solo em várias aldeias, bem como uma multidão de moradores comendo cenouras cruas.

Aparentemente, as plantações foram arrancadas de seus campos por liquefação – o movimento fluido de solo frouxamente compactado ou alagado conforme é vigorosamente sacudido por terremotos.

