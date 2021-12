5 formas de  desinchar o corpo por excesso de álcool

Existem diversas formas de desinchar o corpo por excesso de álcool, e todas elas visam hábitos saudáveis que, de quebra, aumentam a qualidade de vida do indivíduo.

Afinal, o álcool pode ser bem prejudicial para o corpo, e se unirmos o consumo exagerado com práticas pouco saudáveis, aí mesmo que o organismo irá reter toxinas e líquidos.

Inclusive, não é de hoje que ouvimos falar que o perfil de um alcoólatra é daquela pessoa “inchada” por conta do álcool. E isso não deixa de ser verdade.

Afinal, o nosso organismo tende a ficar mais inflamado, além de que as toxinas permanecem mais tempo no corpo, quando consumimos muita bebida. Por isso, investir em hábitos saudáveis é tão importante.

Abaixo listamos 5 práticas simples que, se postas em prática com recorrência, poderão lhe ajudar a desinchar:

Porém, para fugir da desidratação, o corpo passará a reter todo e qualquer mínimo líquido que for ingerido. E, lembre-se: ingerimos água no café, chás, alimentos, frutas, etc.