5 maneiras de alterar o endereço MAC no Windows 11

O Windows permite que os usuários alterem o endereço MAC no PC, e você tem cinco métodos para fazer isso. No entanto, você deve ter os motivos certos para alterar o MAC, pois ele funciona como um identificador de dispositivo. Vou começar com o método mais fácil e, em seguida, passar para as versões avançadas para garantir a taxa de sucesso do processo. Quero lembrá-lo de fazer anotações sobre as modificações, para que possa reverter as mudanças recentes no sistema.

O que você deve considerar antes de alterar o endereço MAC no Windows 11?

Endereço de controle de acesso à mídia Os endereços (MAC) são fornecidos ao componente de hardware pelo fabricante. Você não pode apagar o endereço do componente de rede e pode encontrá-lo no Bluetooth, cartão Wi-Fi e rede LAN. O endereço MAC é um número de série exclusivo e funciona como um identificador de dispositivo. O endereço MAC destina-se a reconhecer o dispositivo para permitir acesso, restringir o acesso, colocar limitações e assim por diante.

Meu roteador Wi-Fi atribui endereços IP estáticos com base no identificador exclusivo da placa LAN ou Wi-Fi. Você pode modificar o endereço para contornar as limitações adicionadas pela rede. As placas sem fio não têm a opção de modificar o endereço físico, portanto, não se surpreenda se a opção estiver faltando no adaptador Wi-Fi. O endereço MAC virtual é exclusivo para adaptadores de LAN apenas.

Não modifique o endereço exclusivo do dispositivo pensando que ele mudará o endereço físico permanentemente. O Windows permite que os usuários modifiquem o endereço, para que você possa ignorar as limitações da rede.

Alterar o endereço MAC do Windows 11 em 2022

Deixe-me mostrar cinco maneiras de alterar o endereço MAC na máquina Windows 11.

Observação Marque a página se quiser reverter as alterações e siga as mesmas instruções para remover o endereço MAC personalizado.

Alterar o endereço MAC da LAN no Windows 11

Milhões de desktops e laptops possuem uma placa wireless pré-instalada na máquina. Deixe-me mostrar como atribuir um endereço virtual da rede no Windows 11.

Pressione a tecla Windows e a tecla I simultaneamente.

Escolher “Sistema”E selecione“Cerca de”.

Role para baixo e selecione “Gerenciador de Dispositivos”Nas opções.

Selecione o adaptador de rede e clique com o botão direito do mouse para selecionar “Propriedades”.

Escolher “Avançado”No menu superior.

Selecione “Endereço de rede” ou “Endereço Administrado Localmente”Nas opções.

Observação: O nome do recurso difere devido ao vocabulário regional, como Inglês (EUA), Inglês (Reino Unido), etc.

Vá para qualquer Gerador de endereço MAC e copie o endereço.

Cole o endereço aleatório na máquina.

Clique em “OK”Para aplicar as alterações.

Feche todos os programas em execução em segundo plano e reinicie sua máquina com Windows 11.

Alterar o endereço MAC do cartão WiFi no Windows 11

Muitos laptops não vêm com um adaptador de LAN integrado, o que é frustrante para os usuários avançados. Infelizmente, você não pode alterar o endereço MAC do adaptador sem fio e o fabricante desativou o recurso por motivos de segurança.

Claro, não podemos culpar os fabricantes por limitar o adaptador Wi-Fi e não o adaptador LAN. Tenho uma solução que o ajudará a alterar o endereço MAC Wi-Fi em laptops e desktops sem colocar a segurança em risco.

Os adaptadores de rede sem fio são a solução. Eles custam menos de US $ 10 na Amazon ou são mais baratos na loja de periféricos nas proximidades. Os cartões Wi-Fi externos têm endereços MAC permanentes e são removíveis. Alterar o endereço exclusivo do dispositivo é fácil com cartões Wi-Fi removíveis.

Modifique o endereço Mac no painel de controle

O Painel de Controle é a ferramenta de gerenciamento tradicional do Windows e você pode usar o mesmo para acessar o campo de endereço MAC personalizado. Deixe-me mostrar o caminho e modificar o endereço do adaptador de rede.

Abra o painel de controle usando a barra de pesquisa.

Caminho: Painel de controle Rede e Internet Centro de rede e compartilhamento

Escolher “ Rede e Internet ” da lista.

” da lista. Selecione “ Centro de rede e compartilhamento ”.

”. Clique em “Alterar as configurações do adaptador” continuar.

Selecione o adaptador de rede e clique com o botão direito do mouse para escolher “Propriedades”.

Selecione “Cliente para redes Microsoft”E clique em“Configurar”.

Escolher “Avançado”No menu superior.

Selecione “Endereço de rede” ou “Endereço Administrado Localmente”Nas opções.

Observação: Existem vários geradores de endereços MAC online e copie o endereço.

Cole o endereço aleatório no campo vazio.

Clique em “OK”Para aplicar as alterações.

Você precisa reiniciar a máquina Windows, então feche todos os aplicativos em segundo plano.

Use o utilitário Mac Address Modifier

Milhões de pessoas possuem máquinas Windows, mas carecem de conhecimento técnico e desejam evitar a parte complicada. Existem utilitários gratuitos por aí que ajudam os usuários a alterar o endereço MAC com facilidade. Deixe-me sugerir um programa que era uma solução premium no passado, mas agora é freeware.

Baixe o SMAC para Windows (role para baixo e baixe do PC WORLD)

Você deve executar o SMAC no modo de compatibilidade e o Windows XP é a seleção preferencial. Não acho que esteja atualizado para o Windows 11, mas funciona perfeitamente na 11ª edição.

Passo 1: Execute o arquivo executável SMAC como administrador.

Passo 2: Clique no “Próximo”Opção.

Etapa 3: Leia a política e clique no botão “Aceito”Opção para prosseguir.

Passo 4: Escolha suas opções e clique em ”Próximo” continuar.

Etapa 5: Clique em “Próximo” continuar.

Etapa 6: Inicie o SMAC no Windows 11.

Etapa 7: Clique no “Aceito” botão.

Observação: Se o programa solicitar que você insira a chave de licença, você encontrará o botão “Continuar”. Clique em “Continuar”Para usar o freeware.

Etapa 8: Adicione um endereço MAC aleatório manualmente e clique no botão “Atualizar MAC”Opção.

Feche os aplicativos em execução em segundo plano e reinicie a máquina para que as alterações tenham efeito imediato.

Adicionar endereço MAC personalizado usando o Editor de registro

O Editor do Registro é parte integrante do sistema Windows e é isso que usaremos para adicionar um endereço MAC personalizado no Win 11.

Pressione a tecla Iniciar.

Procurar por “Chave do registro”E clique para abri-lo.

Vamos para “HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet ControlClass {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”Localização no registro.

Abri a pasta manualmente.

Clique com o botão direito do mouse para criar um novo “Corda”No registro.

Nomeie o novo forte “Endereço de rede”.

Clique duas vezes para abrir o registro recém-criado e colar o endereço MAC gerado.

Clique em “OK”Para salvar as alterações.

Reinicie a máquina do Windows 11 para que as novas configurações tenham efeito imediato.

GUIAS RELACIONADOS:

Qual é o próximo? O endereço MAC do Windows 11 está sempre mudando

Muitos usuários relataram que o roteador ou rede Wi-Fi não é capaz de reconhecer o endereço MAC virtual. Eu recomendo que os leitores obtenham um cartão Wi-Fi externo ou adaptador de rede para mostrar um novo endereço MAC instantaneamente. Informe qual solução o ajudou a alterar o endereço MAC da LAN no Windows PC.