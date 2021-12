7 maneiras de parar o buffer ao transmitir vídeos no YouTube / Netflix

Como parar o buffer: Existem vários sites de streaming de vídeo, como YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc. Você encontrará vários vídeos baseados em tópicos como tutoriais, críticas, filmes, programas, etc. Ao transmitir seus vídeos favoritos nesses sites, você pode notar que o o vídeo é pausado por algum motivo e, em seguida, retoma a reprodução. O motivo pelo qual essa interrupção ocorre é conhecido como buffering.

Buffering é o processo de pré-carregamento de dados em uma área reservada da memória. Os dados armazenados no buffer podem ser reproduzidos enquanto a próxima parte do arquivo é baixada em segundo plano.

O armazenamento em buffer de um vídeo afeta negativamente sua experiência de streaming. No entanto, você pode interromper esse armazenamento em buffer seguindo algumas etapas. Essas etapas foram discutidas abaixo em detalhes.

Você pode usar qualquer um desses métodos nas seguintes plataformas de streaming:

Pare o armazenamento em buffer no Netflix.

Pare de armazenar em buffer os vídeos principais.

Pare de armazenar em buffer no Kodi.

Pare de armazenar em buffer no Firestick.

Pare de armazenar em buffer no YouTube.

Pare de armazenar em buffer na tv terrário.

Método 1: interromper todos os downloads / aplicativos ativos em segundo plano.

Se você tiver algum download ativo, ele consumirá sua largura de banda, o que teria contribuído para o streaming de seu vídeo. Portanto, se você tiver qualquer aplicativo ou download ativo em segundo plano, recomendamos que você pare imediatamente.

Método 2: Reduza a qualidade do vídeo.

Se sua conexão com a Internet não for capaz de carregar vídeos de alta qualidade, você deverá reduzir a qualidade do vídeo para que sua largura de banda possa transmiti-lo sem buffer. Embora a qualidade do seu vídeo diminua, você não enfrentará problemas de buffer.

Método 3: Use uma conexão de Internet com fio.

Às vezes, uma conexão sem fio pode causar buffer devido a sinais fracos, obstruções físicas, etc. Portanto, usar uma conexão com fio pode ajudá-lo a interromper o buffer. Além disso, verifique a velocidade da Internet disponível no seu dispositivo em vários sites.

Método 4: pause o vídeo por algum tempo.

Ao pausar o vídeo, seu dispositivo obtém algum tempo para baixar o vídeo em seu buffer. Isso resultará na transmissão sem buffer do seu vídeo. Usando este método, você terá que ser paciente antes de iniciar o vídeo, para que possa desfrutar de uma experiência de streaming de vídeo sem interrupções.

Método 5: Reduza o número de dispositivos conectados ao seu roteador.

Se houver vários dispositivos conectados à sua rede, a largura de banda será dividida de acordo. Isso resulta em largura de banda menor para o seu dispositivo, o que faz com que o vídeo seja armazenado em buffer. Portanto, se você limitar o número de dispositivos conectados ao roteador, poderá interromper o armazenamento em buffer.

Método 6: Limpe as configurações do navegador.

Seu navegador de internet mantém um cache local dos sites que você visita. Quando o navegador fica sobrecarregado com dados em cache, ele retarda suas atividades na Internet. Para corrigir esse problema, você terá que limpar seus cookies e seu histórico de navegação.

Este método deve ser repetido de vez em quando. No entanto, você pode instalar um software de limpeza em seu dispositivo para realizar a limpeza automaticamente para você.

Método 7: atualize seu plano de internet.

Outro método fácil de interromper o armazenamento em buffer de vídeos em seu dispositivo é atualizando seu plano de internet. Você pode entrar em contato com seu provedor de serviços de Internet para obter informações sobre seu plano de Internet atual e uma atualização, se possível.

Além disso, confirme com seu ISP se você excedeu o seu limite de tráfego mensal. Alguns ISPs estabelecem limites para usuários que consomem muita largura de banda. Você deve reiniciar seu roteador de vez em quando para atualizar sua conexão.

Conclusão:

Estes são alguns dos melhores métodos que você pode usar para pare o armazenamento em buffer de vídeos em seu dispositivo. Um desses métodos definitivamente interromperá o buffer de vídeo em seu dispositivo. Se perdemos algum método útil para interromper o armazenamento em buffer de vídeos na Internet, informe-nos na seção de comentários abaixo.