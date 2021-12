70% dos brasileiros acham que inflação prejudica consumo de alimentos

Uma pesquisa recente da Febraban mostrou que o preço do combustível impactam a vida de pelo menos 42% dos entrevistados e sendo que a poucos dias de começar 2022, pelo menos 69% dos brasileiros relataram que tiveram algum problema com a inflação e o consumo de alimentos.

No Norte do país essa percepção é ainda maior, com 71% dos entrevistados pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). Esta foi a quarta edição do levantamento, realizada com pelo menos três mil pessoas em todo o Brasil, perguntando aos entrevistados sobre o impacto da inflação, além de outros aumentos, como o valor da passagem do transporte e do preço do combustível.

Setor imobiliário poderá ser um dos maiores favorecidos no próximo ano

A pesquisa mostrou que o setor imobiliário poderá ser um dos mais favorecidos no próximo ano, pois existe uma grande percepção sobre o impacto da inflação e que tem um peso relevante devido ao poder de compra e a qualidade de vida do cidadão em geral, também sugerindo a intenção de compra de vários brasileiros de comprarem imóveis no próximo ano.

Outro item que foi analisado na pesquisa é sobre a adesão do PIX e que recentemente em novembro completou o seu primeiro ano de existência. O sistema de pagamentos instantâneos já soma uma adesão de 71% dos entrevistados, sendo que entre os jovens de 18 a 24 anos, essa aprovação é ainda maior, chegando a 99% deles.

Detalhes sobre a confiança nos bancos

Neste momento, a confiança dos brasileiros no setor bancário chega a 60%. E apesar de que tenham acontecido alguns momentos de oscilações, permanece elevada a percepção de uma contribuição positiva dessas instituições financeiras para o andamento da

economia.

Com um resultado similar aos bancos, também houve uma mudança de 3 pontos percentuais em relação à confiança das fintechs, que caiu de 59% para 56%. Em relação às empresas privadas, a confiança nos últimos meses está se mantendo em percentuais estáveis, hoje é de 54%.

Sobre o nível da satisfação da população brasileira que está confiante com os serviços bancários, o atendimento bancário se mantém no mesmo patamar nos últimos meses, alternando entre 70 a 71%. Estamos percebendo um aumento de pessoas que buscam outros serviços de investimento no Brasil, como através das corretoras de criptomoedas, muitos o fazem pela falta de confiança no sistema bancário.

Desejos de consumo mais buscados pelos brasileiros

O desejo de comprar um imóvel segue sendo o mais buscado pelos brasileiros, seguido dos investimentos bancários com 22%, 18% que pretendem realizar uma reforma da casa, 17% que estão interessados em investir na sua educação pessoal e outros 10% que pretendem viajar.

Pelo menos 69% dos brasileiros avaliam que o impacto da inflação se dá em especial sobre o consumo de alimentos, além de outros produtos de necessidade doméstica. 42% apontaram que o principal impacto da inflação está no preço do combustível, além de que 19% consideram que a inflação está impactando em vários aspectos do dia a dia.