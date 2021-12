7Stars Ventures abre mais de 100 empregos pelo país

A 7Stars Ventures, holding de investimentos no Brasil, está oferecendo 100 vagas de empregos. As oportunidades fazem parte do programa da empresa que é destinado a recém formados ou estudantes que buscam colocação no mercado de trabalho e elevar seu perfil profissional. Confira todos os detalhes, a seguir.

7Stars Ventures está disponibilizando novas vagas de emprego

A empresa 7Stars Ventures, holding de investimentos e fornecedora de suportes financeiros e know-how estratégicos para seus clientes, está buscando novos talentos para ingressar em seu time de colaboradores.

O programa oferece aos selecionados uma experiência única, onde os profissionais terão acesso a práticas de vivência com estratégias de qualidade e excelência de níveis mundiais. O maior objetivo é impulsionar a carreira dos participantes, disponibilizando a atuação entre as mais diversas áreas, dentro das startups que possuem em seu portfólio ou na própria 7Stars Ventures.

Totalizando 100 vagas, os cargos são presenciais e efetivos englobando diferentes segmentos, entre áreas Tecnológicas e Comerciais com vagas disponíveis para profissionais Desenvolvedores e Inside Sales.

A empresa oferece aos selecionados uma série de vantagens, além de salários compatíveis aos cargos.

Como realizar a sua inscrição

Para se candidatar e ter a chance de fazer parte do time corporativo da empresa 7Stars Ventures, os candidatos deverão encaminhar um currículo atualizado para o e-mail de recrutamento da corporação: gabriel@7stars.ventures.

Através dessa ferramenta, também é possível acessar os requisitos e benefícios de todas as oportunidades disponíveis, que serão enviados pela empresa.

