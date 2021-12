‘A Dama’ marca presença em fim de semana eclético na Hype

O Hype Bar vai receber a Dama do pagode baiano na “Quinta sem Sentimento”, nesta quinta-feira (02) a partir das 20h. Além da pagodeira, a banda Papazoni, A Tarraxada, os fenômenos dos paredões, também darão início as programações que duram todo o fim de semana.

Na sexta-feira, a programação é sertaneja e ficará sob o comando da dupla Péricles e Leonardo e Tk, o Rei do Bar. A animação da “Sexta Sertaneja” terá a mistura do sertanejo, forró e até do axé.

Já no “Sábado do Esqueça Tudo” a coisa vai ficar ainda mais eclética, com a presença de DJ LA, Falcão da Guig e Kalil e Lucas Rezende. As reservas devem ser feitas pelo Instagram e só terão acesso aqueles que comprovarem a vacinação.