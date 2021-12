A favor do povo: Daniela Mercury recusa participar de eventos privados no carnaval 2022

A favor do povo, cantora estaria achando um absurdo os valores cobrados pelos organizadores dos eventos indoor. As festas anunciadas até agora custam entre R$ 550 e R$ 3.090.

Daniela já havia utilizado suas redes sociais no mês passado para informar que não iria sair no carnaval 2022, nem em Salvador, nem em outra cidade do país. “Avaliamos bem a situação e chegamos à conclusão que o cenário é muito incerto. Já estou considerando que, na Bahia, o governo e a prefeitura não vão realizar o carnaval 2022, mesmo ainda não havendo anúncio oficial. E, apesar de estar mantido o carnaval de São Paulo, e o Pipoca da Rainha ser tão tradicional na folia paulistana, infelizmente não desfilarei em 2022”, disse a cantora em nota na época.

A assessoria da cantora entrou em contato com o iBahia e enviou uma nota. Leia na íntegra abaixo:

“Vimos há pouco a notícia divulgada pelo iBahia e gostaria de esclarecer que Daniela decidiu que durante o período de carnaval, não fará festa privada em Salvador por causa da relação do povo da cidade com o carnaval. É uma festa aguardada durante todo o ano, uma festa democrática, uma festa popular. Por isso, ela não se sente bem em fazer evento privado em Salvador durante o carnaval. E avalia fazer eventos fechados, com controle de público em outras cidades que não têm a tradição que o baiano tem com o carnaval. Daniela foi uma das primeiras a fazer o trio pipoca, de graça pro povo há quase 25 anos e segue, anualmente, mantendo a tradição de fazer trios pipoca. Então, em Salvador, já decidiu que não fará eventos privados durante o período da folia. Em outras cidades pode ser que faça. A equipe está avaliando outras propostas fora da capital baiana, mas em Salvador, o que Daniela gostaria mesmo é de fazer um evento com controle de vacinação, dentro do permitido pro estado nos protocolos da covid, mas de graça para o povo ou a preços muito populares. Ainda não desistiu disso, mas não tem nada confirmado. Se não der certo, promete fazer o melhor carnaval de todos os tempos em Salvador, em 2023. Há algumas semanas, Daniela já havia anunciado que não desfilaria no carnaval de rua de 2022 por causa das incertezas com o coronavírus, independentemente da decisão das autoridades, mas também afirmou que faria eventos privados com controle de público. Com exceção do carnaval de Salvador, sua cidade. Um mês antes do carnaval, Daniela já anunciou a segunda edição deste verão do Camarote da Rainha. A festa, já tradicional na cidade, vai ser realizada dia 29 de janeiro em local ainda não divulgado. Mas os ingressos já estão à venda no www.sanfolia.com. A primeira edição do Camarote da Rainha, realizada no último fim de semana, teve ingressos esgotados”.