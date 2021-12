Um vídeo de Sthe Matos e Dynho Alves viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (05). Nas imagens, os dois dividem edredom na casinha da árvore de ‘A Fazenda 13’.

MC Mirella, recém-separada do dançarino, alfinetou os dois confinados. “Eita que os cobertores agitaram”, escreveu a funkeira no Twitter. “Hoje eu acordei com a real leveza e certeza das escolhas e decisões”, finalizou ela.

Assista ao vídeo abaixo: