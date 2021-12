A Fazenda: Aline, Dynho, Mileide e Solange formam roça da semana

O feno pegou fogo na noite da última terça-feira (7) em “A Fazenda 13”. Aline Mineiro, Dynho Alves, Mileide Mihaile e Solange Gomes foram os escolhidos para a roça da semana.

A votação foi iniciada por Sthe Matos, ganhadora do poder das chamas. Ela escolheu o poder amarelo em que podia ficar com imunidade ou R$10 mil e preferiu ficar imune e passar mais uma semana no reality rural. A baiana cedeu o segundo poder para Dynho.

Rico Melquiades, fazendeiro da semana, colocou o dançarino direto no primeiro banquinho da berlinda. “Eu acho que está claro para o público quem eu quero estar junto aqui, mas também está claro as pessoas que eu não jogo junto. A pessoa que eu vou indicar é uma pessoa que eu acho que já está na hora de sentar no banquinho. Já tive muitos desentendimentos aqui”, disparou na hora do voto.

“Ele acabou de falar que quer me ver fora do jogo, me chama de planta, de sombra, fala que eu sou carregado pelos amigos. Eu agradeço muito aos amigos que me ajudaram a chegar até aqui. Estou com o coração tranquilo. A parte mais nobre que a gente tem no coração é de pedir perdão pelos nossos erros”, rebateu Dynho.

O mais votado da casa foi Bil Araújo, com quatro votos, ele foi para o segundo banquinho da roça e puxou Aline Mineiro direto da baia. Solange Gomes ficou com o último lugar após sobrar na dinâmica do “resta um”.

A reviravolta aconteceu após Dynho Alves ler o poder da chama que recebeu de Sthe: “O dono deste poder deve trocar um dos roceiros (exceto o indicado pelo fazendeiro) por um dos peões da sede ou da baia”. Ele tirou Bil e colocou Mileide no lugar.

Solange Gomes ainda teve a chance de vetar alguém da prova do fazendeiro que acontece nesta quarta-feira (8) e escolheu Mileide Mihaile para não participar da prova.