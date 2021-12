A Fazenda: Dayane, Marina, Rico e Solange formam roça da semana

O feno pegou fogo durante a votação na noite da última terça-feira (30) em “A Fazenda”. Dayane Mello, Marina Ferrari, Rico Melquiades e Solange Gomes foram os roceiros definidos para a berlinda dessa semana.

A votação foi iniciada pelo momento das chamas vermelha e amarela. Dynho Alves foi o responsável por escolher uma e entregar outra para um colega de confinamento. Ele escolheu o poder da amarela e ficou imune, mas deixou a sede sem água por 72 horas.

MC Gui, fazendeiro da semana, votou em Solange Gomes e detonou a modelo durante sua justificativa. “A gente teve diversos atritos durante todo esse tempo, ela insiste em trazer coisas de fora. Ela falou sobre meu noivado, falou que eu noivei para ter a imagem de um bom rapaz. Não concordo com esse comportamento. Estou muito chateado com as coisas que ela falou”, disse o funkeiro.

“Me deixa falar, você tem mania de não deixar as pessoas falarem. Quando você fala da sua noiva, você não está falando lá fora, você está falando aqui dentro. Não estou trazendo nada de fora, estou falando do seu comportamento aqui dentro. É um ponto de vista meu, e eu quis pontuar isso. Além de eu achar que ele é um debochado”, rebateu Solange.

Rico Melquiades foi o mais votado pela casa, com cinco votos foi para o segundo banquinho e puxou Dayane Mello da baia. O jogo teve uma reviravolta quando Sthe Matos mostrou o poder da chama vermelha: “Deve escolher dois peões que não estão na roça. Uma nova votação decidirá o quarto roceiro”.

A baiana escolheu Aline Mineiro e Marina Ferrari, a última foi a mais votada e assumiu o último lugar da berlinda. Como acontece normalmente, o último roceiro pode vetar alguém da prova do fazendeiro e ela escolheu Dayane para ficar de fora.