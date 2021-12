A Fazenda: Dynho Alves vence prova do fazendeiro e escapa da roça

Na noite da última quarta-feira (8) os peões que estavam na berlinda tiveram a chance de escapar da eliminação com a “Prova do Fazendeiro”. Dynho Alves se deu melhor e conseguiu se livrar da berlinda.

O peão disputou a vaga com Solange Gomes e Aline mineiro, a modelo ficou em terceiro lugar e a ex-panicat conseguiu a vice-liderança. As duas disputam os votos do público com Mileide Mihaile, e uma deixará a competição na noite desta quinta-feira (9).

Vale lembrar que Dynho foi parar na roça pela indicação direta de Rico Melquiades, fazendeiro da semana passada, o que gerará um embate ainda maior entre os dois no reality rural.