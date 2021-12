A Fazenda: em 10 minutos de festa, Liziane agride peoa, joga bebida, debocha e é expulsa

“Eu joguei bebida no Erasmo porque ele é uma pessoa que se eu o encontrasse a mais tempo, isso teria acontecido longe das câmeras. Porém, foi a primeira oportunidade de encontrar com ele e eu fiz o que faria independente de câmeras”, afirmou ela para o Em Off.

Já o desentendimento com Lary Bottino começou após ex-participante do “De Férias com o Ex” ter se intrometido na briga de Liziane e Eramos, e, partido para cima da influenciadora: “Eu tô put*! Eu não bati nela! Olha o que ela fez com o meu cabelo? Na verdade, ela me arranhou no rosto. Ela jogou bebida em mim. Ela agora está lá, aplaudindo, rindo. Eu não fiz nada com ela. Ela está querendo aparecer”.