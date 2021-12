A Fazenda: enquetes apontam eliminações de Aline Mineiro e MC Gui

É dada a largada para a reta final de “A Fazenda”. Na noite desta segunda-feira (13) dois peões serão eliminados de uma só vez do reality rural e outros dois dirão adeus ao prêmio de R$1,5 milhão na terça-feira (14).

Na primeira berlinda estão Aline Mineiro, Bil Araújo, Marina Ferrari e MC Gui. De acordo com o site Votalhada, que reúne pesquisas e informações da web, a ex-panicat e o funkeiro serão os próximos eliminados da competição.

De acordo com o levantamento, Marina estaria na liderança com 40% dos votos, e Bil um pouco atrás com cerca de 37%. Enquanto Aline soma 14% e MC Gui apenas 6%. Confira a previsão completa: