A fila andou! Felipe Neto confirma término de namoro com Bruna Gomes

Felipe Neto entrou para o time dos solteirões. O youtuber confirmou o fim do relacionamento com Bruna Gomes, através das redes sociais, nesta segunda-feira (27). Os dois ficaram juntos por cinco anos.

Nos stories, do Instagram, Felipe pediu respeito e afirmou que o tempo é a solução para tudo.

“A assessoria de imprensa de Felipe Neto informa, especialmente aos seus fãs, que o relacionamento do comunicador com a influenciadora digital Bruna Gomes chegou ao fim após quase cinco anos de duração. Felipe agradece a todos pelo carinho e preocupação, aos que acompanham há anos o seu trabalho e que torcem verdadeiramente por sua felicidade, bem-estar e saúde mental. Ele irá continuar afastado das redes sociais pelo tempo que julgar necessário, até se sentir totalmente preparado para voltar. Em nome de toda a equipe que está ao lado de Felipe, pedimos que não inventem ou acreditem em teorias e histórias a respeito do término”, escreveram os adms das contas de Felipe Neto.