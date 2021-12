A fila andou! Larissa Manoela engata romance com modelo, diz jornal

Parece que a fila andou para Larissa Manoela. A atriz teria engatado um romance com o modelo carioca Thiago Clevelario e os dois já apareceram em fotos juntinhos. As informações são do jornal Extra.

Além de modelar, o rapaz estuda administração e é atleta de futsal. A protagonista de “Além da Ilusão” postou alguns cliques em que posa com o novo boy durante um passeio de barco com amigos.

Foto: Reprodução/Instagram

Ao jornal, uma fonte próxima à atriz confirmou o clima de romance. “Eles foram apresentados por amigos em comum e vivem o início de um romance”, afirmou.