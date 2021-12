A maquininha Rede do Itaú oferece serviços importantes para os microempreendedores, visto que é possível que a empresa receba suas vendas no crédito à vista, sem taxa adicional em 2 dias úteis, conforme informações do Itaú.

A maquininha Rede do Itaú oferece benefícios para a gestão das suas vendas

De acordo com a definição oficial do Itaú, a Rede é mais do que uma maquininha, é uma gama de soluções para incrementar as suas vendas e sair na frente da concorrência. Sendo assim, o Itaú reforça que sendo mais do que uma maquininha, a Rede oferece benefícios e vantagens exclusivas para o seu negócio.

Primeiramente, é uma opção de maquininha que permite que o cliente receba as suas vendas em 2 dias úteis, sem custo adicional, desde que atenda às condições de elegibilidade da instituição, definidas em regulamento disponibilizado no site oficial.

Maquininha completa

A maquinha Rede do Itaú recebe pagamentos por Pix, QR Code, pagamento por aproximação e aceita mais de 35 bandeiras de crédito, débito, vales benefícios ou carteiras digitais, informa a instituição.

Impulsionamento de vendas pela internet

A maquininha Rede do Itaú permite que o cliente receba suas vendas à distância com link de pagamento gratuito com antifraude integrado, facilitando a sua rotina.

Além disso, você pode vender pelo WhatsApp ou através das redes sociais. Portanto, é possível que receba suas vendas no crédito à vista em dois dias sem custo adicional, o que facilita o planejamento financeiro da gestão empresarial.

Vantagens exclusivas no Adapt

De acordo com informações do Itaú, quanto maior o faturamento das suas vendas recebido no Itaú, maior a redução na sua mensalidade do plano e no aluguel da maquininha. Além disso, a maquininha Rede do Itaú permite que a empresa venda a distância com o Link de Pagamento Rede de forma simples e segura com o Antifraude integrado, informa o site oficial da instituição.

Facilidade de gestão

Crie o seu Catálogo Online de forma gratuita, e venda pelas redes sociais e WhatsApp, abrangendo suas opções dentro do seu fluxo de vendas.

iupp Itaú

Além disso, o Itaú ressalta que faz divulgação gratuita da sua marca na sua plataforma de descontos com mais de 1,5 milhão de usuários, o que pode amparar diversas estratégias empresariais, incluindo ações de marketing digital.

Por todos esses pontos, pode ser interessante que o empreendedor conheça a maquininha Rede do Itaú e analise a viabilidade de implementar esse método de pagamento na sua empresa, principalmente se for um e-commerce, dado o alcance digital do produto.