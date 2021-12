A nova Boca Rosa? Mari Saad é confirmada no ‘BBB 22’, diz colunista

Pouco mais de um mês distante da estreia do “BBB 22”, mais um nome parece ter sido confirmado no elenco do reality de maior sucesso do Brasil. Mariana Saad é mais uma famosa que integrará o time “camarote”, com diversos famosos. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Com 3,6 milhões de seguidores, a musa é influenciadora de moda e beleza e já está recebendo comparações com Boca Rosa, que participou do “BBB 20” e viu a carreira saltar com as vendas de seus produtos de maquiagens.

Ainda de acordo com o jornalista, Mari já iniciou a busca para encontrar uma equipe que tome conta de suas redes sociais durante o confinamento. O “BBB22” começa em 17 de janeiro.