A partir desta segunda (27) o BATV exibirá os fatos que marcaram o ano na Bahia

A partir desta segunda-feira (29), durante a semana de 27 a 31 de dezembro, o BATV exibirá a Retrospectiva 2021 com os assuntos mais repercutidos no ano de 2021. Dentre os destaques estarão os atletas baianos que brilharam nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a batalha da vacinação da Covid-19 e as fortes chuvas que têm acometido, sobretudo, a região Sul do estado.