A poupança pode ser um conceito na sua rotina, não exatamente a caderneta tradicional brasileira, mas o hábito de guardar dinheiro. Muitas pessoas estão diversificando seus investimentos, indo além da poupança, já que o mercado de investimentos oferece atrativas opções de renda fixa, como o Tesouro Direto e o Certificado de Depósito Bancário (CDB), por exemplo.

A poupança conceitual e os investimentos de renda fixa

Entretanto, quando falamos em poupança como um hábito, estamos nos referindo ao fato de você guardar o dinheiro e não exatamente na modalidade escolhida por você para que você faça esse planejamento.

Planejamento financeiro e análise sobre a volatilidade do mercado

No entanto, poupar dinheiro requer planejamento financeiro. Principalmente, se você deseja ser um investidor, deve conhecer esse mercado e estudar a sua volatilidade, já que é possível que você alcance uma rentabilidade mais elevada. Porém, você deve entender os riscos inerentes ao mercado de investimento de uma forma ampla.

Direcione seus hábitos pessoais

Além disso, o hábito de guardar dinheiro requer que você faça um planejamento que direcione seus hábitos pessoais e de consumo para essa finalidade.

Analise as possibilidades de gerar economia doméstica

É importante que você verifique possíveis trocas na sua rotina que gerem economia, bem como você deve realizar economia doméstica através de pequenas mudanças. Por exemplo, você pode trocar uma opção de cartão de crédito pago por uma opção de cartão de crédito sem anuidade e direcionar os valores para a sua poupança.

Certamente, são baixos os valores economizados. Porém, você está corroborando um hábito que será de grande valia para o seu futuro. Além disso, é possível que você direcione valores fixos para a finalidade de uma reserva de emergência, conforme a evolução do seu planejamento financeiro.

Foque em suas metas pessoais e no hábito de poupar dinheiro

Por isso, é importante que, caso você deseje ir além da poupança, você tenha um planejamento que tenha foco em suas metas pessoais. Principalmente, se você deseja investir em opções que requerem um prazo maior para o resgate.

Reavalie as suas metas periodicamente

Dessa forma, você estará modificando seus hábitos financeiros e obtendo maior clareza sobre as suas metas pessoais, de forma que possa reavaliá-las periodicamente.

Caso seja de seu interesse, confira algumas dicas voltadas aos novos investidores e entenda melhor as opções disponíveis no mercado e suas características. Sendo assim, ao obter a poupança como um conceito, você eleva as suas chances de modificar hábitos de consumo e pode obter uma relação saudável com o seu dinheiro, adquirindo hábitos sustentáveis financeiramente.