Desde a revolução industrial os fatores tecnológicos estão completamente interligados à administração de empresas. Sendo assim, quando conceituamos a tecnologia na era digital , é perceptível o fato de que diversos fatores modificam o fluxo do mercado de forma abrangente.

A tecnologia na administração de uma empresa na era digital

Estamos na era digital, a era das ideias e da inovação, de forma que todos os fluxos se renovam. Portanto, a administração também é uma construção que ampara uma empresa, considerando fatores internos e externos relevantes para direcionar o fluxo do mercado.

Os fatores tecnológicos são diversos e, na atualidade, estão cada vez mais diferenciados. Por isso, uma empresa precisa entender a tecnologia na sua gestão como algo além de um sistema integrado, embora esse seja um ponto de grande relevância.

Cultura, valores e tecnologia

A tecnologia na empresa deve estar presente em todos os setores e em sua cultura. Isso porque uma empresa que se atualiza precisa entender a necessidade do seu cliente interno e externo, de modo que se direcione para que essa necessidade seja atendida de acordo com os valores da sua gestão.

Sendo assim, a tecnologia precisa estar presente na empresa, considerando os diversos aspectos relevantes para a gestão, como treinamentos; infraestrutura para atuação Home Office; ferramentas inovadoras de gestão; sistemas integrados para avaliação de funcionários; integração de canais para atendimento ao cliente etc.

A tecnologia na administração de empresas é um conceito abrangente e holístico

Sendo assim, a tecnologia na administração de empresas é um conceito abrangente e holístico, sendo fundamental que a gestão faça com que todos esses fluxos funcionem como o único objetivo principal de entregar uma experiência completa ao cliente.

Visto que todos os fluxos de uma empresa devem se direcionar para que a experiência do cliente seja completa, considerando que na administração atual essa separação cultural pode ser prejudicial para os resultados da marca no mercado. Além disso, a gestão empresarial deve se atentar ao que há de novo no mercado, considerando sua operação, matéria-prima, pesquisas, marketing digital, processos etc.

A tecnologia constrói o mercado

A tecnologia constrói o mercado e o mercado gera novas necessidades através dos próprios fatores tecnológicos, criando assim um ciclo intangível de inovação e criatividade que impacta diretamente na gestão de todas as empresas, ainda que seja um entrante no empreendedorismo.

Por isso, uma empresa que não se atualiza, fica aquém do seu potencial, chegando a obsolescência do mercado. Portanto, a tecnologia na administração de uma empresa não é uma opção, é um fator implícito ao mercado na era digital.