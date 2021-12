A vida amorosa dos jogadores: relembre fofocas envolvendo as esposas e affairs dos atletas

Jogar em um time grande envolve muita pressão, paixão e fama. Um jogador de futebol vira ídolo, mas como nem tudo são flores, também tem sua vida exposta. E a vida de quem está ao lado deles também. Não são raras as vezes em que as esposas – ou apenas affairs – de jogadores famosos viram notícia. Seja por uma frase polêmica, traição, casos de família e términos de namoro.

Só no final do Brasileirão de 2021, por exemplo, Douglas Costa, do Grêmio, e Jô, do Corinthians, se viraram assunto “extra-campo” por polêmica envolvendo suas esposas.

Relembre as fofocas envolvendo as esposas e affairs dos atletas:

Foto: Reprodução / Instagram Até 2019, o hoje jogador do Atlético Mineiro era casado com Iran Souza. O casal se separou, mas o que chamou mais atenção foi a nova escolhida do atacante. Camila Ângelo foi apresentada como nova namorada de Hulk, mas o detalhe é que ela é sobrinha de Iran, a ex dele.

A história, que já era um pouco confusa, ainda gerou mais confusão quando Hulk e Camila anunciaram que seriam pais. Com essa informação, a internet tentou fazer a árvore genealógica da criança e percebeu: o bebê será, ao mesmo tempo, primo e irmão dos irmãos.

Como Camila é sobrinha de Iran, primeira esposa do jogador, o filho que ela espera será, ao mesmo tempo, irmão e primo em segundo grau dos filhos de Hulk com Iran. E também será sobrinho-neto de Iran, que, recapitulando, é a ex do atleta.

Foto: Divulgação / Corinthians Depois do fim do Campeonato Brasileiro, Jô, do Corinthians, sumiu por três dias. O jogador passou esse período sem dar notícias para a esposa e os filhos. Ao reaparecer, o atacante disse ser um “otário” e comunicou o fim do casamento.

“Errei com minha família mais uma vez. Decepcionei a mulher que sempre me ajudou a se levantar nos piores momentos da minha vida. Por isso, peço que não ataquem ela, e sim a mim que sou um otário por me deixar levar. Vou seguir minha vida da minha maneira, só que agora sozinho”, escreveu Jô.

Foto: Reprodução / Instagram A polêmica envolvendo Douglas Costa precedeu a última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador marcou a festa do seu casamento para o dia 7 de dezembro, sendo que a rodada final da competição era dia 9 e o Grêmio estava lutando contra o rebaixamento.

A situação gerou críticas ao jogador, que já havia casado com a Nathalia Feix na República Dominicana, em junho. A festa de dezembro era para comemorar a união.

Para defender o amado, Nathalia se manifestou afirmando que “ninguém marca casamento do dia para a noite”. Segundo ela, o evento já estava marcado há um ano e acabou cancelado por causa da pandemia do coronavírus. Então, foi remarcado para 7 de dezembro (terça-feira), pois anteriormente a data prevista de encerramento da Série A era 5 de dezembro.

Depois de dias de polêmicas, o casamento não aconteceu – o Grêmio não liberou o jogador -, ele entrou em campo, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do time gaúcho.

Foto: Reprodução / Instagram Depois de perder a final da Libertadores contra o Palmeiras, Arrascaeta, do Flamengo, foi afogar as mágoas na companhia de Anitta. Os dois começaram uma paquera virtual e a cantora chamou o jogador para uma festa.

A presença do jogador no local foi “denunciada” por outro convidado, que posou ao lado do atleta e compartilhou a imagem. No registro, escreveu: “Vai pegar, sim!”. Fazendo menção ao clima de paquera que existia entre o atleta e a artista. Anitta já havia demonstrado interesse por Arrascaeta publicamente (perguntou se ele era solteiro), antes da final da Libertadores, onde ela se apresentou. Posteriormente, os dois passaram a se seguir nas redes sociais.

Quem não gostou da situação foi a ex-affair do jogador, Vitória Bellato. “Gente, não precisa me marcar em nada, não. Já sei o quanto palhaça eu sou”, desabafou nas redes sociais.

A jovem, no entanto, parece já ter feito a fila andar. Segundo o perfil Gossip do Dia, a influencer teria passado a noite com o atacante Gabigol na boate Vitrinni, no Rio de Janeiro. Lembrando que Gabigol é colega de Arrascaeta no Flamengo.

Foto: Reprodução / Instagram Uma lista sobre jogadores de futebol e relacionamentos não poderia deixar de fora Neymar. Além do namoro com Bruna Marquezine, cheio de idas e vindas, o jogador sempre está com um “novo affair”.