ACAFE: resultado do Vestibular de Verão 2022 de Medicina está disponível

A Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe) divulgou na última quarta-feira, dia 1º de dezembro, o resultado do Vestibular de Verão 2022 para o curso de Medicina. Desse modo, os participantes já podem conferir a relação dos classificados e o boletim de desempenho no site da Acafe.

Ao todo, o processo seletivo ofertou 441 vagas nos cursos de Medicina de diversas instituições de ensino superior. Ofertaram vagas as seguintes instituições: FURB (Blumenau), UnC (Mafra), Unesc (Criciúma), Unidavi (Rio do Sul), Unifebe (Santa Terezinha), Uniplac (Lages), Univali (Itajaí), Univille (Joinville), Unochapecó (Chapecó), e Uoesc (Joaçaba).

Os aprovados devem conferir o edital de matrícula da instituição para a qual se inscreveu e consultar os procedimentos, datas e documentos para as matrículas.

De acordo com o estabelecido no edital, a Acafe aplicou as provas do processo seletivo no dia 14 de novembro, presencialmente.



Você Pode Gostar Também:

A Associação recebeu cerca de 4,7 mil candidatos para a aplicação do exame. A prova foi composta por 63 questões objetivas sobre as disciplinas de Português, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia. Além disso, os candidatos fizeram também uma prova de redação.

De acordo com o conteúdo programático, as obras literárias cobradas na prova foram: “Melhores Contos”, de Lygia Fagundes Telles, “Negro”, de Cruz e Souza, “De amor e amizade”, de Clarice Lispector, “Cemitério dos vivos”, de Lima Barreto, e “Os milagres do cão Jerônimo”, de Péricles Prade.

Veja mais detalhes sobre o Vestibular de Verão 2022 de Medicina no site do Sistema Acafe.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEA abre o período de inscrição do Vestibular 2022 e do SIS 2021.