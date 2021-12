‘ACM, meu amor’: ACM Neto resgata jingle clássico do avô para candidatura ao Governo

Quem é baiano provavelmente já ouviu o jingle “ACM, meu amor”. Uma das músicas de campanhas políticas mais conhecidas do estado foi resgatada por ACM Neto, neto de Antônio Carlos Magalhães, para a candidatura ao Governo da Bahia.

O lançamento da pré-candidatura do ex-prefeito da capital, assim como o lançamento do jingle, aconteceu nesta quinta-feira (2) no Centro de Convenções.