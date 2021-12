Acompanhante de luxo expõe conversas com Victor Igoh: ‘Quero as três’

Victor Igoh esteve no olho do furacão nas últimas semanas após a aproximação de Sthe Matos e Dynho Alves em “A Fazenda 13” e o anúncio de seu término com a baiana.

Mais uma vez seu nome aparece em evidência nas redes sociais, mas agora por outro motivo. Uma suposta acompanhante de luxo teria vazado uma conversa com o influenciador, meses antes de Sthe entrar no reality rural.

Com a data de 14 de junho, a conversa começa com mensagens dele: “Quero”, “Você é louca”. Logo depois, na gravação, ela mostra um áudio onde ele fala “Quero, as três”.

Ao rolar a conversa é possível ver mais mensagens dele. “Tá onde porr*?”. Ela responde em áudio: “Tô numa festa aqui, aniversário de um amigo”. Victor é quem finaliza o papo: “Tá, boa festa, depois fale comigo”. E então o vídeo gravado pela mulher acaba.

Ao divulgar o vídeo, a suposta acompanhante de luxo disse ter mais material guardado. “Tenho muito mais a mostrar”, aparece na legenda.

Confira: