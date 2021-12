Adolescente é morto durante tiroteio em Valéria; bairro amanhece sem ônibus

Um tiroteio assustou moradores do bairro de Valéria na noite da última quarta-feira (01) em Salvador. Um adolescente foi arrastado de casa e morto com vários tiros no local. Por motivos de segurança, o bairro amanheceu sem ônibus, eles só retornaram por volta das 8h. As informações são do G1 Bahia.

O adolescente morto tinha 13 anos e foi baleado na Rua Santa Rita, por volta das 20h40, ainda segundo o site, os suspeitos não foram presos.

De acordo com moradores da localidade, o tiroteio foi motivado por uma disputa do território do tráfico de drogas entre facções rivais.