Adolescente que estava desaparecido é encontrado morto em Murici

As buscas pelos adolescente Ronny Pettersson, de 16 anos, terminaram de forma trágica, na cidade de Murici, na regição da Zona da Mata de Alagoas. O garoto saiu de casa enquanto a família dormia e somente nesta quarta-feira, 15, foi encontrado sem vida.

De acordo com informações da Polícia, o corpo foi encontrado por populares em estado de decomposição. Estava sem os olhos e com marcas de perfurações pelo corpo, possivelmente decorrente da ação de urubus.

Desde ontem a família realizava buscas por Ronny, inclusive nas redes sociais. O Boletim de Ocorrência havia sido confeccionado no Centro Integrado da Segurança Pública, no município. Somente após realização de exames do Instituto de Medicina Legal (IML) será possível precisar a causa da morte. A Polícia Civil está acompanhando o caso.