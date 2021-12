ADP Brazil Labs oferece vagas no RS

Em busca de uma oportunidade na área de tecnologia? Saiba que o ADP Brazil Labs oferece vagas no Rio Grande do Sul para diversos perfis e funções. O centro global de desenvolvimento de produtos e inovação da empresa, que oferece software e soluções on-line de folha de pagamento e RH líderes do setor, busca profissionais para o preenchimento de 80 postos de trabalho.

As chances são para atuação na sede da empresa, localizada em Porto Alegre, capital gaúcha. Dentre as oportunidades disponíveis atualmente, estão as funções de data science & machine learning, devOps, globa data security & privacy, product management, project/programa management, software engineering, software/application development, technology architeture, technical support e UX design.

Os requisitos variam de acordo com a função, mas o domínio do inglês é uma das exigências da empresa em todas as posições. Ainda nesse sentido, a ADP Brazil Labs conta com programas internos para incentivar seus funcionários a aprimorarem habilidades importantes para o seu crescimento profissional, incluindo o inglês.

Esta é uma ótima oportunidade para quem deseja trabalhar em projetos únicos, com escala global, uma vez que a empresa é um dos sete centros de inovação que a ADP tem em todo o mundo.

Os contratados receberão remuneração e benefícios compatíveis com o mercado, que incluem treinamentos e capacitações, além de parcerias com os principais e maiores players de tecnologia. Ainda, como uma empresa inovadora, a ADP Brasil oferece também a possibilidade de patentear uma ideia criativa e ser remunerado em dólar por isso.



Como se inscrever

Os interessados em integrar a equipe da empresa e concorrer a uma das vagas oferecidas deverão acessar os ite https://tech.adp.com/careers/locations/brazil/#toggle-id-3 para conferir a lista completa de oportunidades e cadastrar o currículo.

O ADP Brazil Labs está entre as melhores empresas para se trabalhar, de acordo com o Great Place to Work e outros guias, que reconhecem a qualidade das relações entre empregados e empregadores.