Adyen abre vagas de emprego pelo país; veja cargos

A Adyen, empresa holandesa de pagamentos, abre vagas de emprego pelo Brasil. Os cargos são para desenvolvedores que possuem experiência na função. Confira as oportunidades disponíveis e como realizar sua inscrição, abaixo!

Adyen está contratando novos Desenvolvedores

A Adyen é uma plataforma de nível global que permite que empresas de todo o mundo realizem pagamentos facilitados para outras companhias. A Fintech conta com clientes de grandes renomes como o Facebook, Airbnb, Uber e Spotify.

Fundada no ano de 2006 na Holanda, a empresa oferece pagamentos digitais através de diversos canais, com atuação exclusivamente voltada à pagamentos online. A empresa possui sede na cidade de Amsterdã e filiais nas cidades de São Paulo, São Francisco e Cingapura, além de escritórios espalhados em diversas regiões do mundo todo.

Em constante expansão, a empresa está recrutando novos desenvolvedores para diversos setores. Veja os cargos disponíveis:

DataOps Engineer;

Account Manager;

Java Developer;

Desenvolvedores;

Senior Java Developer;

Product Manager;

Sales Support.

Todos os cargos oferecidos exigem experiência anterior na função pretendida, além de graduação completa em áreas relacionadas ao cargo. A empresa exige que os profissionais tenham experiência em Java e inglês fluente.

Como realizar a sua inscrição

Atende aos requisitos exigidos? Para participar do processo de recrutamento da empresa Adyen, os candidatos interessados deverão realizar seu cadastro através do site de inscrição.

Além da remuneração compatível ao mercado, a empresa oferece aos selecionados uma série de vantagens, como Programa de Intercâmbio Global, Vale Refeição, Viagem Anual a Amsterdã, Drinks às sextas-feiras, Pacote de Ações e Férias Remuneradas.

