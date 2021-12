Em busca de uma oportunidade de emprego? A AeC recruta profissionais em Minas Gerais, que estejam interessados em trabalhar como atendente de telemarketing. Ao todo, estão disponíveis 400 vagas, segundo a empresa de contact center.

Com oportunidades para sua unidade de Governador Valadares, no estado mineiro, a empresa busca novos talentos com mais de 18 anos e ensino médio completo. Ainda, as oportunidades são para atendimento a clientes no setor de telecomunicações e, portanto, é importante ter boa capacidade de comunicação interpessoal e de atendimento.

Como há chances tanto para trabalho presencial como para atuação remota, a definição do modelo de jornada está prevista para acontecer durante a seleção, o que significa que todos os candidatos devem contar com uma infraestrutura tecnológica e capacidade de adaptação.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito, ainda, a vários benefícios, dentre eles: plano de saúde, plano odontológico e home office, a depender da posição.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela AeC deverão se cadastrar no site https://sou.aec.com.br. Não dá data limite para candidatura, de modo que as vagas permanecerão disponíveis até o preenchimento completo das funções.

É importante notar que a primeira etapa do recrutamento é realizada pela internet e que, de acordo com a AeC, estão sendo respeitadas todas as recomendações de distanciamento e de prevenção à Covid-19 feitas pelas autoridades de saúde.

Dessa forma, os atendentes contratados que precisarem comparecer presencialmente na unidade, receberão máscaras de proteção individual e kit de higienização.