Aegro Academy lança Programa de Estágio 2022

A Aegro, uma das agtechs de software de gestão de fazendas, fará uma transmissão ao vivo pelo LinkedIn para tirar dúvidas do Aegro Academy, o Programa de Estágio 2022, que já está com inscrições abertas e é voltado para estudantes das áreas de Engenharia de Software e Design de Produto.

O evento acontece nesta quinta-feira (16), a partir das 16h (horário de Brasília). A participação é gratuita e pode ser garantida por aqui.

Além de informações exclusivas sobre o programa e detalhes do processo seletivo, os estudantes também saberão como funcionam os times de Engenharia e de Design na Aegro, com explicação dos próprios gestores.

E como um dos objetivos é garantir a formação de pessoas, de acordo com as necessidades técnicas, metodológicas e culturais da empresa, durante o evento terá uma palestra com Sérgio Taborda, Engineering Experience da Aegro, sobre Um dos princípios do SOLID, o I: Princípio da Segregação da Interface.

Programa de Estágio 2022 na Aegro

A empresa já está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022, até o dia 31 de janeiro de 2022, que vai selecionar 20 estudantes das áreas de Engenharia de Software e Design de Produto para participarem de três meses de estudos e treinamento, sendo que após esse período, 10 pessoas seguirão como estagiários na Aegro.

O processo seletivo conta com vagas afirmativas e tem opção de trabalho remoto, ou seja, pessoas de qualquer parte do país podem se candidatar. As inscrições podem ser feitas pelo site https://jobs.kenoby.com/aegroacademy, onde também estão detalhadas todas as informações do programa.

A Aegro foi eleita uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, recebendo o selo Great Place to Work (3º lugar entre pequenas empresas do Agronegócio em 2021; 3º lugar em Tecnologia da Informação em 2020 e 1º lugar do ranking das melhores empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul em 2020).

Entre os benefícios oferecidos aos estudantes estão auxílio home-office, vale-alimentação ou refeição, mentoria técnica, além de flexibilidade de horário e acesso a plataformas de cursos e capacitações profissionais.

Informações

Fonte: Assessoria de Imprensa – Aegro Academy.

