Agência baiana conquista 15 prêmios de publicidade em evento de live marketing

A agência baiana de publicidade e propaganda, Califórnia, foi premiada 16 vezes nesta semana. O grupo participou do Ampro Globes Awards, concurso, que é o principal no segmento de live marketing do Brasil. Eles trouxeram pra casa 15 troféus, destes sete de prata e oito de ouro.

E não para por ai, antes disso no mês de novembro, a empresa ganhou o ouro no Oscar da publicidade brasileira: o Effie Awards, com o case Eurolampions, para a Brahma. Ou seja, ao todo, 16 prêmios para a Bahia. “Realmente, foi um ano mágico pra todos nós. A pandemia exigiu ainda mais do nosso espírito transformador e hoje colhemos os frutos de nossa ousadia e dedicação em entregar o melhor para nossos clientes”, disse Bruno Duarte, CEO da agência ao iBahia.