Agência do Banco do Brasil é explodida em Iguaí

Uma agência do Banco do Brasil foi explodida na madrugada desta sexta-feira (3) na cidade de Iguaí. De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu na Praça Juraci Magalhães e foi realizado por um grupo de criminosos altamente armados.

De acordo com o site G1 Bahia, os moradores ficaram assustados com a quantidade de tiros e explosões. Além disso, pregos retorcidos, também conhecidos como “miguelitos”, foram espalhados pelos homens na pista que dá acesso ao local, para auxiliar na fuga. Um dos carros usados no crime foi abandonado e incendiado.

Até o momento, não há informações sobre o valor roubado pelos bandidos. Ninguém ficou ferido. O Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) investiga o crime e a perícia já foi solicitada.

Segundo o Sindicato dos Bancários, somente este ano 42 agências bancárias foram alvos de ataques, em todo o estado.