Agência Nacional de Mineração abre matrículas para concurso com salário de até R$ 9,9 mil

A Agência Nacional de Mineração (ANM) abriu o edital de um concurso público para contratação de 40 profissionais especialistas em recursos naturais. O salário é de R$ 9.909,30 e as oportunidades são para trabalhar nas cidades de São Paulo (2 postos), Belo Horizonte (17), Brasília (10), Salvador (2), Cuiabá (3) e Belém (6).

Os candidatos precisar ter curso superior em geologia ou engenharia (nas áreas geológica, hídrica, de minas, civil, ambiental ou florestal). De acordo com a JC Concursos, as provas serão realizadas no dia 10 de abril de 2022 e o gabarito só será divulgado dois dias depois.