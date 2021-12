Agências bancárias funcionam para o público até quinta-feira (30)

Nesta segunda-feira (27) os bancos retomaram seu horário de funcionamento normal, das 10h até 16h. Após o feriado de Natal, as agências estavam operando em horário reduzido. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o último dia útil para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será 30 de dezembro.

Já no dia 31, as agências bancárias não irão realizar atendimento ao público. De acordo com a Febraban, os bancos não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais.

Dessa forma, os bancos não funcionam nos dias de Natal e de ano-novo. Portanto, nestes casos, a Febraban orienta a população a utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como PIX, caixas eletrônicos, banco por telefone.

Funcionamento do PIX

O PIX funcionará normalmente, de acordo com as regras de movimentação noturna que já são válidas. Assim, os usuários podem movimentar até R$ 1 mil entre 20h e 06h. Contudo, as regras valem apenas quando a transferência é entre pessoas físicas. Para transações entre pessoas jurídicas e físicas, não é válido as restrições de horário e valores.

Além do PIX, caso você utilize contas digitais como Nubank, C6 Bank, Banco Inter ou outros bancos também deve-se ficar atento. Verifique com o seu banco até quando é possível efetuar pagamentos e transferências.

Já a Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), responsável por realizar a compensação e liquidação de Transferência Eletrônica Disponível (TED), entre outras operações, funciona em horário diferenciado no fim do ano.

O Nubank, por exemplo, por conta do Ano Novo, pagamentos e TEDs não estarão disponíveis na conta nos dias 31/12 e 01/01. O PIX, entretanto, continua funcionando normalmente 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Pagamento de contas com os bancos fechados

Deve-se atentar se aos carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no feriado, pois os mesmos poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

Além disso, os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las nos caixas automáticos. Por um outro lado, os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio do Débito Direto Autorizado (DDA).

Por fim, todos os bancos estarão fechados no último dia útil do ano (31 de dezembro) e no primeiro (1 de janeiro de 2022) assim não haverá atendimento ao público em nenhuma agência bancária. Portanto, caso você tenha contas que irão vencer entre os dias 24 de dezembro e 2 de janeiro, o melhor a fazer é agendá-las para que possam ser pagas antes disso. Afinal, os boletos podem levar até 3 dias úteis para serem compensados.