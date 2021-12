Agenda Cultural: acompanhe principais eventos em Salvador para dias 6 a 12 de dezembro

A 1ª edição do Festival Pida Music garante uma diversidade de gêneros musicais para agradar a maioria dos públicos. Para isso, entre os dias 3 e 19 de dezembro, haverá uma programação temática para cada gênero. Na terça-feira (7) acontecerá apresentações de Matuê e Teto, já na quarta-feira (8), a banda Roupa Nova marcará presença nos palcos do festival.

Um dos mais famosos trios de forró tradicional contemporâneo, o Trio Dona Zefa desembarca em Salvador para participar do Forró do Centro, evento é promovido pelo forrozeiro Marcos de Almeida, que também se apresentará no dia do evento e contará ainda com a participação do DJ Xiita.