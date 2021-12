Agenda Cultural: confira principais eventos em Salvador de 13 a 19 de dezembro

Se a sua agenda pessoal ainda está em branco e você não faz a menor ideia do que fazer nesta semana, a Agenda Cultural do iBahia te ajudará nessa missão. Confira os principais eventos na capital baiana de 13 a 19 de dezembro: SHOWS E FESTAS

Pida Music Festival – Shows de Sorriso Maroto, É O Tchan e mais

A 1ª edição do Festival Pida Music garante uma diversidade de gêneros musicais para agradar a maioria dos públicos. Para isso, entre os dias 3 e 19 de dezembro, haverá uma programação temática para cada gênero. Na sexta-feira (17) acontecerá shows de Sorriso Maroto e É O Tchan, no sábado (18), a banda Preto no Branco, Kemuel e Pr. Helio Souza (PIB do Brasil) e já no domingo (19), Robyssão, Pagodart e 7Kassio.

Quando? Sexta-feira (17), sábado (18), às 22h e domingo (19), às 17h

Onde? Arena Fonte Nova, Largo da Fonte Nova, S/N – Salvador, BA

Churras de Bairro – Show de Jazz de Eric Asmar

A Toca do Cobra, localizada na Área verde do Othon, comemora um ano em grande estilo com a primeira edição do “Churras de Bairro”. O evento que visa dar notoriedade a assadores talentosos e famosos pelas suas técnicas e segredos em seus bairros periféricos da cidade, proporcionando aos admirados do bom churrasco acesso especial e experiência diferenciada e de qualidade ate então oculta ao seu paladar.

Quando? Quarta-feira (15), às 19h

Onde? Toca do Cobra, Av. Oceânica, na área Verde do Othon na Ondina