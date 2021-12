Agenda Cultural: confira programação de eventos entre dias 20 e 26 de dezembro em Salvador

A penúltima semana do ano pede momentos de muita diversão, né?! Para fechar 2021 com chave de ouro, o portal iBahia separou os principais eventos – presenciais e online – que acontecerão em Salvador de 20 a 26 de dezembro.

Ensaio do Cortejo Afro – Shows do Cortejo Afro e Àttøøxxá

Com repertório de sucesso, a banda Cortejo Afro sediará mais um de seus ensaios de verão, nesta segunda-feira (20). Com direção artística de Alberto Pitta, o show contará com a tradicional batida percussiva e experiências estéticas. Além disso, o projeto terá apresentação do grupo Àttøøxxá.