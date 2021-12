Agreste: rapaz de 22 anos morre em acidente com cavalo na AL 115

Um jovem de 22 anos morreu em um acidente que aconteceu na noite deste sábado, 4, na rodovia AL 115, entre as cidades de Campo Grande e Olho D’Água Grande, no Agreste de Alagoas. A vítima foi identificada como Vinícius Farias Teles. O rapaz pilotava uma motocicleta naquela rodovia e seguia em direção a Campo…

Um jovem de 22 anos morreu em um acidente que aconteceu na noite deste sábado, 4, na rodovia AL 115, entre as cidades de Campo Grande e Olho D’Água Grande, no Agreste de Alagoas.

A vítima foi identificada como Vinícius Farias Teles. O rapaz pilotava uma motocicleta naquela rodovia e seguia em direção a Campo Grande, onde morava, quando – em um trecho sem iluminação – se chocou com um cavalo solto na pista.

Não houve como desviar. Vinícius foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para o Hospital de Emergência do Agreste, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos. O animal morreu no local do acidente. A Polícia não informou se o proprietário do animal foi localizado.