Agricultura familiar movimenta economia baiana

Os pequenos agricultores são responsáveis por 70% dos alimentos que são consumidos diariamente no Brasil / Foto: Divulgação

A maior parte da comida que está no prato do brasileiro é produzida em pequenas propriedades, quase sempre com mão-de-obra familiar. Os pequenos agricultores são responsáveis por 70% dos alimentos que são consumidos diariamente no País, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

Esse setor também utiliza menos maquinários, reduzindo os prejuízos ao solo e o desperdício de recursos naturais. Por isso, a valorização desses produtos fomenta uma forma de produção ecologicamente responsável e representa uma iniciativa com potencial para ampliar a distribuição de renda e a produção de alimentos.

Na Bahia, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), a agricultura familiar abrange 593 mil estabelecimentos rurais, chegando a quase dois milhões de agricultores e agricultoras. Alguns eventos são realizados para apresentar e promover alimentos saudáveis e demais produtos originários da agricultura familiar, entre eles a Feira Baiana de Agricultura Familiar.

Na Bahia, segundo a SDR, são quase dois milhões de agricultores e agricultoras / Foto: Divulgação

Feira de agricultura familiar

Entre os dias 15 e 19 de dezembro, acontece no Parque Costa Azul, em Salvador, a 12ª edição da Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária. De quarta a sexta, o público terá acesso à Feira de 16h às 22h e no fim de semana, de 10h às 22h.

Durante cinco dias, quem visitar a Feira poderá degustar e adquirir produtos produzidos por famílias de agricultores de todas as regiões do Estado. Terá pasta de castanha de caju, doce de buriti, cervejas de cacau, licuri, umbu e maracujá da caatinga, umbuzada, iogurtes de umbu, café e licuri, espetinho de bode, doces, geleias, derivados de mandioca, óleo de licuri, chocolates de origem, mel com pedaços de favo, flocão de milho não transgênico, entre outros alimentos.