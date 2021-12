Alagoas tem terceiro dia consecutivo sem óbitos por Covid-19

Pelo terceiro dia consecutivo, Alagoas não registou nenhuma morte por Covid-19 em seus hospitais. A notícia foi anunciada neste sábado (25), pelo secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, que fez um vídeo para comemorar em suas redes sociais. É a primeira vez, desde o começo da pandemia em março de 2020, que Alagoas fica…

Pelo terceiro dia consecutivo, Alagoas não registou nenhuma morte por Covid-19 em seus hospitais. A notícia foi anunciada neste sábado (25), pelo secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, que fez um vídeo para comemorar em suas redes sociais.

É a primeira vez, desde o começo da pandemia em março de 2020, que Alagoas fica 72 horas sem registrar nenhum óbito pela doença. “Hoje, 25 de dezembro, dia de Natal, e eu estou passando por aqui para trazer uma ótima notícia. Três dias sem óbitos por Covid aqui no Estado. Uma vitória de Alagoas, uma vitória da saúde pública e uma vitória sua, que acreditou na ciência. A gente vai seguir firme, avançando para se livrar de uma vez por todas desse vírus e dessa pandemia”, disse Ayres em suas redes sociais.

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), deste sábado (25/12), confirma quatro novos casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o estado tem um total de 241.953 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 49 estão em isolamento domiciliar. Outros 235.330 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 1.163 casos em investigação epidemiológica. Com isso, Alagoas tem 6.382 óbitos por Covid-19.

Primeira morte pelo coronavírus

A primeira morte registrada em Alagoas, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde foi em 30 de março de 2020. Naquele dia, um homem de 64 anos, natural do Estado do Acre, morreu vítima da Covid-19 em Alagoas. A informação foi divulgada no dia 31 de março de 2020.