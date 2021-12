‘Além da Ilusão’: saiba tudo sobre a nova novela da Globo

Um drama do passado arruinou a relação entre Afonso Camargo (Lima Duarte) e sua filha Heloísa (Paloma Duarte). Pai também de Violeta (Malu Galli), o personagem interpretado por Lima Duarte vive em um antigo engenho de açúcar, em Campos dos Goytacazes, e obrigou Heloísa a entregar para a adoção sua própria filha recém-nascida, de quem a mãe nunca mais teve notícias.

Além da rejeição da filha, Afonso também tem que lidar com a decadência da fazenda que há anos pertence à família Camargo. O processo de industrialização que atravessa o país nas décadas de 1930 e 40 torna improdutivo o engenho de açúcar, que passa a ser ameaçado pela possibilidade da chegada de uma fábrica têxtil na região.

Braço direito de Afonso, é o lavrador Benê Souza (Cláudio Jaborandy), seu mais antigo funcionário, quem ajuda a família a cuidar da fazenda. Seresteiro, Benê conhece todas as histórias daquelas terras, uma espécie de memória viva do lugar. Na segunda fase, o antigo engenho de açúcar dará lugar a uma tecelagem com uma vila operária, sendo um dos núcleos principais da trama.