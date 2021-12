Aline Mineiro admite troca de carícias com MC Gui: ‘Não tem outra interpretação’

Aline Mineiro saiu de “A Fazenda 13” envolta em uma polêmica sobre troca de carícias com MC Gui. Os dois com relacionamentos fora do reality, sofreram as consequências da exposição e alfinetadas da web.

A ex-panicat conversou com Leo Dias e Lucas Selfie sobre o assunto para o “Link Podcast” e admitiu que existiu um carinho exacerbado com o ex-peão.

“Aí fora foi visto de um jeito, aqui dentro a gente tinha um carinho de amigo, de ficar abraçado e eu conheço o mc Gui de antes de entrar na Fazenda e a gente nunca teve nada”, iniciou.

“Saindo e vendo a cena que vocês viram, do jeito que viram, não tem outra interpretação. O que eu tenho a fazer é reconhecer que foi uma intimidade de afeto excessiva”, completou.

Aline também falou sobre seu namorado, Léo Lins, e em que situação anda a relação dos dois. “A gente teve uma conversa pelo celular, a gente não se encontrou pessoalmente ainda, mas no momento ele quer me escutar, por respeito e tudo mais, ele gosta muito de mim e a gente tem uma relação muito boa de conversa”, disse.

“Mas no momento ele quer um tempo pra ele, para digerir tudo que aconteceu, então a situação tá bem complicada. Queria pedir imensamente desculpas para ele por tudo”, finalizou.

Veja a entrevista completa: