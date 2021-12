Aline Mineiro volta a falar sobre crise com Leo Lins: ‘Extremamente magoado’

Aline Mineiro voltou a falar sobre a crise em seu relacionamento com Leo Lins após “A Fazenda 13”. Recentemente a atriz admitiu a troca de carícias com MC Gui dentro do reality rural e seu namorado despachou seus pertences da casa dele.

“Nós nos amamos ainda e construímos muitas coisas nestes três anos de namoro. Porém, ele está extremamente magoado com tudo o que aconteceu e prefere ficar sozinho no momento. Ele é o cara mais incrível que já conheci na minha vida”, disse.

A ex-peoa ainda exaltou o temperamento do amado para lidar com a situação e os ataques na web. “Admiro muito o comportamento dele, pois, talvez, se fosse o contrário, não sei se teria essa paciência que ele teve. Ia enlouquecer, tacar um sapato na cabeça dele. Ele foi muito pleno, conseguiu ficar muito pleno, mesmo recebendo inúmeros ataques”, concluiu.