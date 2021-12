Allcare abre matrículas para programa de estágio voltado a mães

A Allcare acaba de anunciar a abertura das inscrições para seu programa de estágio voltado a mães. A Gestora de Saúde busca, por meio dessa iniciativa, impulsionar a inclusão de universitárias mães no mercado de trabalho.

São elegíveis estudantes de Enfermagem (2º ou 3º ano) e Ciência Atuarial ou Estatística (3º ou 4º ano)., com disponibilidade para estagiar nas unidades da empresa em São Paulo, capital, e Grande São Paulo.

O programa prevê uma carga horária de seis horas diárias, com duração de até dois anos. Durante esse período, os estagiários receberão todo o suporte necessário para o desenvolvimento da carreira e terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia de uma empresa em plena expansão.

Com mais de 500 colaboradores, a Allcare se orgulha por ter um time diverso e igualitário – do total, cerca de 74% são mulheres e outras 47% são mães. Assim, o programa é a opção ideal para quem busca uma oportunidade para se inserir ou reinserir no mercado de trabalho.

Os contratados pela empresa receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, vale alimentação, vale transporte, seguro de vida e Gympass.

Como se candidatar

Os interessados tem até o dia 7 de janeiro para cadastrar o currículo neste endereço: https://allcare.solides.jobs/vacancies/111285#vacancyDescription.

O processo seletivo para o Programa de Estágio 2022 da Allcare Gestora de Saúde será dividido em etapas e pode sofrer alterações sem aviso prévio, conforme demanda do gestor e empregadora.